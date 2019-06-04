Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", генсек альянса встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.

Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу.

Также читайте: Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

После этого они прошли дальше в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель