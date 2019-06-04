Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

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"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава Нацполиции Князев сообщил, что сотрудниками управления Нацполиции в Киевской области принято решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.