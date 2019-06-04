Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "По данным из наших открытых источников несколько примеров героической и самоотверженной полицейской работы по спасению только детей. Взрослых - еще больше. Конечно трагедия Кирилла Тлявова по своему морально-психологическим эффекту и воздействием на уровень доверия к полицейской системы способна их перечеркнуть. Но от этого они не исчезнут, как исчезнут и те полицейские, кто ежедневно это делает. Итак:

1) 1 июня 2019 г. оперативник Хотинского отделения полиции Черновицкой области Иван Дудчак спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

2) 17 мая 2019 г. краматорские правоохранители спасли 4-летнего ребенка, который находился в антисанитарных условиях и устроили в детское медицинское учреждение города.

3) 21 февраля 2019 г. в Харькове полицейский охраны спас пассажиров маршрутного автобуса от жуткого ДТП.

4) 10 февраля 2019 г. в Кременчуге патрульные полицейские помогли вытащить из горящей квартиры женщину и двух детей.

5) 19 января 2019 г. четверых детей вынесли из горящего дома полицейские на Черниговщине.

6) 16 января 2019 г. в Сумах полицейские спасли годовалого ребенка, которая едва не замерзла на 10-градусном морозе.

7) 27 декабря 2018 г. Евгений Ткаченко, инспектор управления патрульной полиции в Полтавской области, спас жизнь женщине вытащив ее из-подо льда.

8) 25 декабря 2018 г. в Тернополе полицейский прошел по карнизу многоэтажного дома, чтобы попасть в квартиру и спасти ребенка.

9) 18 октября 2018 г. в Виннице партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчину, который пытался их убить.

10) 29 сентября 2018 г. в Одессе полицейские спасли трехлетнего мальчика от падения с карниза балкона.

11) 20 августа 2018 г. Сотрудник подразделения ТОР из Мариуполя, находясь в Харькове обезоружил и задержал мужчину, который угрожал детям пистолетом.

12) 27 июля 2018 г. в Донецкой области во время отдыха участковый офицер Олег Ковалев спас на воде ребенка, а сам погиб.

13) 18 апреля 2018 г. Кременчугские патрульные спасли ребенка от пьяных родителей и передали родственникам.

14) 26 марта 2018 г. лейтенант Николаевской патрульной полиции Андрей Белоус спас девятимесячную ребенка, которого мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила из Ингульского моста в реку.

15) 6 марта 2018 г. полицейские Кировоградщины спасли из снежной ловушки 9-летнего мальчика.

16) В октябре 2016 г. патрульный Вячеслав Харченко в Киеве спас из пожара семью с 6-летним ребенком.

17) 2 октября 2016 г. патрульный полицейский Константин Харченко в Запорожье спас от смерти человека, которому бандиты прострелили легкое.

18) 8 августа 2016 г. Участковый полицейский из Курахово спас 4-летнюю девочку и ее семью от угарного газа".

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.