Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел. Мы приглашаем Североатлантический совет в Украину", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская власть стремится сохранить существующие механизмы сотрудничества и все другие, которые Альянс готов нам предложить, но на данном этапе нам нужно сосредоточиться на внедрении внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам НАТО.

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"Надлежащее исполнение закона о национальной безопасности - это одно из моих самых первых задач. Я имею в виду реформу Службы безопасности, разведки, оборонного сектора, демократический контроль за сектором безопасности", - отметил Президент.

По его словам, Украина, которая является стабильной и демократической страной, способной себя защитить, - это неотъемлемая часть европейской безопасности.

"Я уверен, что партнерство в рамках Альянса будет продвигаться эффективно. Надеюсь, что в дальнейшей перспективе мы сможем превратить наше партнерство в полномасштабное членство в Альянсе", - резюмировал Зеленский.

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