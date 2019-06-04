Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались давать показания и проходить тест на алкоголь, - адвокаты арестованных

Об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты арестованных патрульных, передает Цензор.НЕТ.

"Мой клиент на сегодняшний день в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц, отказался от показаний", - сказал адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий.

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На вопрос, из чего стреляли в день трагедии, защитник сказал, что его клиент не давал разрешения раскрывать адвокатскую тайну.

О подобном заявил и адвокат другого подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

"Мы не давали показаний пока. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство в суд. Стороне обвинения было не до расследования уголовного производства", - сказал он.

"По состоянию на 31 мая отказался от дачи показаний мой подзащитный, когда еще не был моим клиентом, а после того даже и не предлагали больше", - добавил Чичиркин.

Оба защитника говорят, что подозреваемые отказались проходить освидетельствование и взятие других биологических образцов.

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"На счет освидетельствования, следственными органами не была осуществлена та процедура, которая должна была быть согласно законодательству. Для того, чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно пройти определенную процессуальную процедуру, нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должно быть добровольное согласие обследуемого лица", – говорит адвокат Петровца

"Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно, проходить ли это обследование", - заявил защитник.

Казацкий добавил, что когда его подзащитному предложили пройти освидетельствование, прошло уже почти двое суток.

"Даже если бы он прошел этот тест или сдал какие-то биологические образцы, то все равно они бы уже были необъективны, потому что прошло несколько дней, большое время, чтобы быть объективным", - сказал адвокат.

О подобном заявил и защитник Приходько.

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"Освидетельствование не проходили. Есть определенная законом процедура. Там есть определенные документы. Если процессуальные документы не вручались или вручались через 2 дня после происшествия, то какой смысл?" - сказал Чичиркин.

При этом адвокаты не смогли опровергнуть, что подозреваемые в день трагедии могли употреблять алкоголь.

"На счет этого, поскольку досудебным расследованием не установлено точное время, когда было совершено преступление, то в определенный период времени, по словам и из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые. Они находились вне службы и каждый имеет право, может употреблять алкоголь", - сказал защитник Петровца.

"Такие факты (алкогольного опьянения. - Ред.) официально не установлены. Есть определенные показания о том, что употреблялись алкогольные напитки, но чтобы во время этих событий они были в состоянии алкогольного опьянения, таких данных у меня нет. Они были вне службы, думаю, что каждый в выходные может", - добавил адвокат Приходько.

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Адвокаты отметили, что их подзащитные не признают своей вины.

"По его словам и по показаниям тех свидетелей, которые есть в материалах уголовного производства, Петровец Владимир не осуществлял выстрелы. Как можно признать вину, если умер ребенок, а он отец 3 детей и он утверждает, что не стрелял", - сказал Казацкий.

На вопрос, стрелял ли Петровец вообще в тот день, адвокат отметил: "Не знаю, как в тот день, но в тот период времени, который указан в сообщении о подозрении - там указан определенный диапазон времени, - то в этот диапазон времени Петровец выстрелов не совершал, а раньше или позже (неизвестно. - Ред.)".

На вопрос, будут ли обжаловать решение суда о заключении под стражу, защитники ответили, что еще не видели полного текста решения и не знают мотивации судьи.

"У нас есть 5 суток на обжалование, я свою позицию буду согласовывать и потом будем решать. Сейчас еще нет полного текста. Решение суда нас не устраивало, но имеем то, что имеем. Когда ознакомимся с полным текстом, то примем решение, будем дальше его обжаловать или оно останется на 60 суток", - сказал Казацкий.

То, что его клиент не согласен с арестом, отметил и адвокат Приходько.

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"Решение, конечно, не удовлетворяет ни меня, ни клиента. Мы сейчас не имеем полного текста решения. Если решение будет обосновано, то мы будем оспаривать по поводу того, что нет обоснованного подозрения. А если решение будет основываться на каких-то предположениях или домыслах суда, то это будут дополнительные основания для обжалования такого решения", – сказал Чичиркин.

На просьбу объяснить слова об отсутствии обоснованного подозрения, он сказал: "Потому что есть два подозреваемых, одна пуля и одна человеческая жизнь. У кого-то из участников в любом случае подозрение необоснованно. А у кого - это должна сказать сторона обвинения".

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.