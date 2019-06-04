Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Макаренко отметил: "На этом исключительно профессиональном, моральном и порядочном человеке в последние годы держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы.

Хорошо знаю основания для принятия такого решения.

Александр Власов, это не "собственное желание", а результат системной вредительской работы тех, кто видит в таможне только "кормушку" и ненавидит все то, что вредит их аппетитам.

Рано или поздно они с позором уйдут. Но что останется? Руины?"