Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.06.19 20:42

Из ГФС уволился специалист Ивашкович, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко заявил, что Налоговую службу покидают последние высококлассные специалисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Макаренко отметил: "На этом исключительно профессиональном, моральном и порядочном человеке в последние годы держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы.

Хорошо знаю основания для принятия такого решения.

Александр Власов, это не "собственное желание", а результат системной вредительской работы тех, кто видит в таможне только "кормушку" и ненавидит все то, что вредит их аппетитам.

Рано или поздно они с позором уйдут. Но что останется? Руины?"

Из ГФС уволился специалист Ивашкович, на котором держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы, - экс глава таможни Макаренко 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100