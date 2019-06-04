Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Расширение НАТО имело большой успех. Это помогло распространять демократию, верховенство права, мир и стабильность во всей Европе. И НАТО и ЕС вместе в течение последних десятилетий фундаментально укрепили демократию, мир и стабильность в Европе посредством расширения одновременно как НАТО, так и Европейского Союза", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО придерживается политики открытых дверей. "Мы также придерживаемся очень важного и фундаментального принципа, что каждое государство имеет суверенное право решать свой собственный путь, и это также касается Украины", - подчеркнул генсек Альянса. Он добавил, что Альянс уважает, когда страна решает не стремиться к членству.

"Мы имеем тесное и хорошее партнерство со Швецией, Финляндией, Австрией и другими странами, которые решили не добиваться членства в НАТО, и мы полностью это уважаем. Но мы также уважаем, когда страны решают, что они хотят добиваться членства. Затем мы садимся (за стол переговоров) и изучаем, когда и как мы можем помочь им стать готовыми для членства и соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.

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При этом он отметил, что "важное сообщение заключается в том, что только от страны, которая решает добиваться членства, и 29 стран - членов зависит решение, когда эта страна будет готова присоединиться к Альянсу". "Ни одна другая страна не имеет права пытаться вмешаться или блокировать этот процесс, поскольку это суверенное решение суверенного государства выбирать свой собственный путь. И мы уважаем это решение", - добавил он.

"Лидеры НАТО подтвердили или подтверждали несколько раз, - в прошлый раз на саммите в прошлом году, - что мы поддерживаем наше решение, принятое на саммите в Бухаресте (в 2008 году, что двери НАТО для новых членов открыты - Ред.) и мы с тех пор повторяли это несколько раз... Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее учреждений в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией", - заявил Столтенберг.

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"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.