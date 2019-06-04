Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы проведем Поместный собор, и он утвердит Киевский патриархат и отменит решение Архиерейского собора. Таким образом мы не будем принимать решение, что мы выходим из этой так называемой ПЦУ. Мы утвердим, что мы есть Киевский патриархат - он был, есть и будет, а новая церковь, если хочет, будет с ним, а не захочет, то не будет. Для того, чтобы ваша совесть была чистой, будет Поместный собор, который отменит это постановление от (15 декабря 2018 года, было принято во время Объединительного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. - Ред.) как высший орган. Поместный собор как высший орган отменит все эти постановления, которые противоречат нашему существованию", - сказал Филарет во время тайной встречи.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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