Серийный вор церковного имущества задержан на Киевщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

"Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области", - сообщается на странице областного главка Нацполиции в соцсети Фейсбук во вторник.

В полиции отметили, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

"Так, например, священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм. Собственность полицейские изъяли", - рассказали в полиции Киевской области.

Следователи расследуют материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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