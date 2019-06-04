Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, опубликованном 4 июня на сайте горсовета в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию", передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости. И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время; 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета", - говорится в заявлении.
При этом, по словам Кернеса, станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием - "Дворец спорта".
Также мэр Харькова напомнил, что был против декоммунизации имени Жукова из-за его роли в освобождении Харькова, и призвал людей "вернуться с Майданов".
"Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - резюмирует Кернес.
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
3 июня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook написала, что ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы.