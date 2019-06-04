Один из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, не прошел переаттестацию и был уволен из МВД, - адвокат Маселко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маселко отметил: "Мало кто знает, что один из подозреваемых полицейских в убийстве 5-летнего Кирилла не прошел аттестацию и был уволен.

Но в января 2018 года судья известного Окружного административного суда Киева Дмитрий Костенко возобновил Петровца В.С. на должности.

Этот "полицейский" даже минимальные баллы на тестах не набрал (44 при минимальных 50).

Наибольший цинизм ситуации, что как раз 3 июня, в день смерти Кирилла Высшая квалификационная комиссия судей Украины проверяла этого судью, который является типичным представителем системы и круговой поруки.

ВККС отвергла отрицательное заключение Общественного совет доброчестности и признала Дмитрия Костенко доброчесным.

Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. Вот так.

Готовы ли мы и дальше платить такую ​​цену за псевдореформы?

Или кто-то наконец понесет ответственность за оставление таких "правопохоронцив" и "кривосудие" на должностях?"

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.