Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "Приватбанка", буду защищать только государство, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник вечером в аккаунте администрации президента Украины в соцсети Твиттер былка опубликована запись следующего содержания: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Домбровскисом".

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

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В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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