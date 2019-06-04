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04.06.19 22:52

ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Православная церковь Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано заседание Священного синода Украинской православной церкви, на котором решили ликвидировать эту церковь.

ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на канале ПЦУ в YouTube.

"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г.. - аудио и видео, опровергающие утверждение, что " такого Собора не было", - говорится в подписи к видео.

На видео можно увидеть, что большинство членов синода поддерживает ликвидацию УПЦ КП, после чего патриарх Филарет подписывает соответствующее постановление.

Отметим, что после этого заседания представители УПЦ КП приняли участие в соборе, на котором и создали ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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