Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда

На брифинге после встречи глава государства заявил, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Зеленский.

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Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия. "И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.

Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".

"В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.

Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.

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"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал польский лидер.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".