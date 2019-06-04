Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров российской государственной компании "Роснефть"

Соответствующее решение было принято советом директоров компании во вторник, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В совет директоров переизбраны его члены, включая главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, помощника президента России Андрея Белоусова, министра энергетики РФ Александра Новака, главу Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди и профессора "Высшей школы экономики" Олега Вьюгина.

Будучи председателем совета директоров "Роснефти", Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2AG – компании, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

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Правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Годом ранее Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 AG.

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего предшественника.