Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.06.19 00:10

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 4 июня провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 01

"Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью", - говорится в сообщении. Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране. 

Саакашвили высоко оценил деятельность предстоятеля ПЦУ, направленную на развитие поместной церкви.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

Хотя Москва и пытается создать все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоится, отметил Епифаний.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 03

Смотрите также: ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100