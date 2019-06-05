Хмельницкие правоохранители задержали криминального авторитета Молдавана, который незаконно въехал в Украину

Однако он вновь пересек государственную границу вне пунктов пропуска и вернулся на территорию Хмельницкой области, где намеревался продолжать свою преступную деятельность, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Сегодня, 4 июня, сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с коллегами из УСБУ задержали 38-летнего криминального авторитета по прозвищу Молдаван", - говорится в сообщении.

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Задержанный несколько лет назад поселился в Хмельницком и совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч. 3 статьи 185 (кража), ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

"Во время отбывания наказания получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения отбывания наказания. Кроме этого, мужчина, зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

В начале апреля этого года нарушителя миграционного законодательства задержали и выдворили за пределы Украины с запретом въезда до 2022 года. Однако, как выяснили правоохранители, вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область", - сообщают в полиции.

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Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 1 ст.332-2 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас его проверяют на причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений.