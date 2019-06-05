4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из противотанковых ракетных комплексов;

- дважды в районе населенного пункта Талаковка - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь - из автоматических станковых гранатометов;

- вблизи населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе села Водяное - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:

- вблизи населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи населенного пункта Золтое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия;

- в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки, 4 июня один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

Также сообщается, что с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Талаковка (из ручных противотанковых гранатометов), а также в районе села Водяное (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

"Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.



