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05.06.19 08:43

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие ухудшения погодных условий в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области в течении 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в 3 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"По состоянию на 6:00 5 июня 2019 года остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с. Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", – сказано в сообщении.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 01

По информации ведомства, в течение 4-5 июня 2019 подразделениями Управления ГСЧС осуществлено 3 оперативных выезда; спасатели откачали 605 куб. м. воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений; привлечено: техники - 4 ед.; 16 чел. л/с; мотопомп - 3 ед.

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Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 02

Также сообщается, что в одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 03

Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 04
Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 06
Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 07

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