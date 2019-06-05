Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Шестой флот Соединенных Штатов.

"Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности, в целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.

Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными".

"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - заявили в пресс-службе Шестого флота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители США F-22 перехватили возле Аляски шесть российских военных самолетов

Там также напомнили о заключенном между США и тогда еще Советским союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - заявили в США.

Там также подчеркнули, что американский самолет работал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны экипажа Су-35.

Ранее ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски. Американские истребители вели наблюдение за россиянами, пока те не покинули зону идентификации.