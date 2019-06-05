Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Позволить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", – заявил Климкин.
Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.