Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.



"Позволить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", – заявил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.