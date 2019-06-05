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05.06.19 09:06

Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы рискует стать слабее в случае возвращения в нее российской делегации.

павел,климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Позволить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", – заявил Климкин.

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Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ 01

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

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