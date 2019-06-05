"Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", - сказал Зеленский грузинским журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, в беседе с главой грузинского правительства были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине.

Зеленский также прокомментировал вопрос о том, собирается ли он посетить в ближайшем будущем Грузию с визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия хотят ограничить России право вето в Совбезе ООН

"Почему бы и нет", - сказал украинский президент, отметив, что "Грузия очень хорошая страна" и он уже посещал ее однажды.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала журналистам, что для украинской делегации оказалось "приятным сюрпризом", что премьер Грузии остановился в Брюсселе в той же гостинице, что и Зеленский.