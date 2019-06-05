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05.06.19 09:53

Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ

Двое военнослужащих ВСУ, которые погибли вчера на Донбассе, везли на позиции подразделения продукты попали под обстрел вооруженным формированием РФ.

Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вчера в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных Сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталя.

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"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ 01

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