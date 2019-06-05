Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.06.19 10:21

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о том, что участие начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду в настоящее время не актуально.

зеленский

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 г. в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100