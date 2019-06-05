Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский

По мнению Зеленского, сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно". Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в штаб-квартире Альянса. После переговоров Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях и приглашает Североатлантический совет провести заседание в нашей стране.

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