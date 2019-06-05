Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"По результатам предварительного расследования проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, Соломенский районный суд Киева вынес приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами.

Известно, что один из нападавших - сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - сказано в сообщении.

Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.

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"Досудебным расследованием установлено, 20 декабря 2018 около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, полицейский заставлял ребенка отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ребенка, после чего она упала. Потом полицейский повторно выразил свое требование, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривен. Во время совершения преступления полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.