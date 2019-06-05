Мой совет Зеленскому перед Минском - остановиться и взять паузу, - Гриценко

Об этом политик написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот же день и время, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, враг на фронте наоборот - усилил огонь, из всех видов оружия: орудийная артиллерия, минометы, ПТРК, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы... За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат!" - отметил Гриценко.

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В виду такого обострения он считает, что Зеленскому нужно взять паузу и сосредоточится на укреплении украинских войск на Донбассе.

"Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте! К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействии с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина", - отметил экс-министр обороны.

Напомним, 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения.