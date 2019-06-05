Жена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка

Об этом женщина сказала журналистам газеты "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала Ольга Петровец.

По словам женщины, большую часть воскресенья, когда был смертельно ранен Кирилл, ее супруг, 42-летний сотрудник дорожной полиции Владимир Петровец, провел со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками. Женщина рассказала журналистам, что он водил их в пиццерию и кормил мороженым.

"В обед Вова и Ваня (Иван Приходько, второй подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова. - Ред.) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет - этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - сказала супруга Петровца.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.