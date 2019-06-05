"Я готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своих полномочий", - Гройсман

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу подчеркнуть, что я готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своих полномочий и своей компетенции. Я никогда не избегал ответственности и сегодня самое главное - обеспечить в стране стабильность, принятие эффективных решений и обеспечение реализации множества программ, которые мы планировали на 2019 год", - сказал Гройсман.
Гройсман отметил, что "не держится за кресло".
Премьер-министр также добавил, что ожидает не дряблую работу правительства, а что "все будут работать, как положено".