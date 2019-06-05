Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Климкин - профессиональный дипломат, я предлагал ему остаться в команде, у нас сложная международная ситуация, но он решил идти в политику", - сказал президент.

Напомним, 17 мая Климкин заявил о намерении подать в отставку.

Согласно Конституции Украины, глава МИД назначается по квоте президента.

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Зеленский уже внес в Раду постановление об увольнении Климкина.

Климкин занимает пост главы МИД с июня 2014 года.