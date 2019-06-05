С умершим экс-замкомандира "Азова" по применению артиллерии Игорем Прозапасом (позывной Кихот) простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 5 июня, в городе Запорожье состоялось прощание с Игорем Николаевичем Прозапасом (позывной Кихот), 1980 года рождения, старшим лейтенантом, заместителем командира по применению артиллерии отдельного отряда специального назначения "Азов", который преждевременно умер 02.06.2019 г. в результате остановки сердца.

Игорь Прозапас родился 19.12.1980 года в Запорожье. Участвовал в Революции Достоинства, был одним из тех, кто остановил пророссийские силы в Запорожье 13 апреля 2014 г. С 2014 года находился на фронте, сначала служил в минометной батареи в "Азове", затем стал ее командиром, а впоследствии - заместителем командира полка. Во время боевых действий вблизи Широкино попал с побратимами в засаду, но смог вывести к своим весь личный состав без потерь. О нем был снят фильм "СИЧ" от Радио Свобода. Игорь Николаевич был автором нескольких научных статей, в частности, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте. В частности Цензор.НЕТ публиковал статью Прозапаса: "Система управління вогнем ISTAR: досвід війни начальника артилерії полку Азов". Игорь Прозапас был одним из офицеров, которые внедряли стандарты НАТО в полку "Азов". С 2018 года работал в Генштабе ВСУ и ООО "Корнер Сервис".

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У него остались родители и брат (участник АТО, офицер резерва первой очереди 92-й ОМБр).

















