66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, согласно обнародованным в среду пресс-службой "Рейтинга" результатам опроса, за придание русскому государственного статуса в Украине высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – за официальный статус русского языка в Украине, 2% - затруднились ответить.

"Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За життя", - отмечают социологи.

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Опрос проводился 29 мая – 3 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статпогрешность не более 2,2%.