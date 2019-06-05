"Слава Богу, у меня другой доктор", - Зеленский о Супрун

Свое мнение об и.о. главы Минздрава Владимир Зеленский высказал в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да? Как ее называют. Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своем отношении к Супрун.

Напомним, 19 марта Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса публично поддержал Ульяну Супрун. Он заявил, что медицинская реформа - одна из немногих в стране, "которая хоть как-то держится".

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Через месяц, 18 апреля, Зеленский во время дебатов с тогдашним главой государства Петром Порошенко раскритиковал медреформу. "Если качественных лекарств нет, если нормальных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальной зарплаты у врачей нет, какая это нафиг реформа?" - сказал он.

В ответ на это Ульяна Супрун 19 апреля заявила, что даже если Зеленский победит на выборах президента, он все равно не сможет остановить медицинскую реформу.

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