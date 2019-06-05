В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных). Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,7%) (и 8% среди всех опрошенных), "Европейская Солидарность" (7,8%) (6% среди всех опрошенных), "Батькивщина" (6,9%) (5,7% среди всех опрошенных) и партия "Голос" (5,6% ) (4,3% среди всех опрошенных). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% (3,3% среди всех опрошенных), "Гражданскую позицию" - 3,0% (2,2% среди всех опрошенных), "Радикальная партия" - 2,4% (1,8% среди всех опрошенных). Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Антирейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность" – ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 52,1% респондентов, которые имеют намерение участвовать в голосовании (49,6% среди всех опрошенных).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

Главным мотивов выбора политической силы 47% опрошенных назвали способность партии принести изменения в страну, 30% уверены, что партия сможет навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же ее представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.











Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 29 мая - 3 июня 2019