"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко

Ради встречи с Кучмой Лукашенко перенес командировку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - поприветствовал Лукашенко Кучму.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они знают мое давнее отношение к Беларуси, знают наши добрые хорошие отношения", - согласился Леонид Кучма.

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Президент Беларуси на встрече особо отметил характер белорусско-украинских отношений. "Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, сегодня, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Напоминаем, 3 июня президент Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.