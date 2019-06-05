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05.06.19 13:18

Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова. ФОТО

Украинский воин Александр Беспалов, который 11 дней находился в коме после тяжелого ранения, сегодня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Сделал вдох – пора жениться. Александр Беспалов 15-й день в реанимации. Одиннадцать дней был в коме. Пуля, прошив глаз, остановилась у затылочной кости. Тяжелая успешная операция. Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня – пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем. Просит нас стать свидетелями", - написал он.

Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова 01
Фото: Рыженко/Facebok

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Рыженко отметил, что завтра прямо в реанимации политравмы в больнице им. Мечникова их распишут.

Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня женится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова 02

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