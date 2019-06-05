Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП

Об сообщили в Администрации украинского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Администрации украинского президента.

На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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