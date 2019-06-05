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05.06.19 13:38

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, - Семерак. СПИСОК (обновлено)

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, - Семерак. СПИСОК (обновлено)

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак после заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Всего одобрены 13 лиц" - сказал Семерак.

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Согласно документу, который есть в распоряжении "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:

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