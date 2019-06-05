Полиция открыла производство из-за акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, вчера около Переяслав-Хмельницкого отделения полиции состоялся митинг. На нем собрались около 50 человек, утверждают в полиции.

"Однако среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - утверждают в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в полиции утверждают, что хулиганы нанесли ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. "После того, какие будут установлены сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео столкновений у полицейского участка в Переяславе-Хмельницком. На нем видно, как силовики оттесняют участников акции протеста, пытающихся что-то написать на стене полицейского участка. Во время столкновения применялся газ. Полицейских забрасывали зажженными файерами.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.