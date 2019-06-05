Садовый призвал Гриценко и Вакарчука объединить усилия и дать бой "мажоритарным феодалам"

Об этом он написал 5 июня в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Садовый заявил, что "Самопомич" будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут "сильные бойцы".

Мэр Львова просит Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры "Самопомочи" на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это, предлагает поддержку кандидатур "Голоса" или "Гражданской позиции" в других округах.

"Дать бой мажоритарным феодалам реально! "Самопомич" не будет выставлять везде своих кандидатов. Будем бороться там, где есть сильные бойцы", - написал Садовый.

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"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - добавил он.

К своему сообщению лидер "Самопомочи" прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.