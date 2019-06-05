Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Би-би-си.

"Мы готовы представить новому Президенту то, что уже сделано. Готовы сотрудничать и с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется. Готовы им передать дела, чтобы было понимание, как проводить изменения в здравоохранении дальше", - сказала она.

Вместе с тем Супрун подчеркнула, что при любых остоятельствах останется в Украине: "Я гражданка Украины и я остаюсь в Украине, потому что это моя страна".

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Отвечая на вопрос, согласится ли она быть советником нового министра, Супрун сказала: "Зависит от того, каким будет видение нового правительства, нового министра, если будет новый министр. Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось".

Она добавила, что готова остаться на должности, если будет возможность, потому что "для новых людей будет сложно зайти посередине таких очень сложных изменений".