Запуск "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров, - депутат Данченко

Об этом рассказал председатель Комитета парламента по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в интервью "Апострофу".

Нардеп отметил слабую эффективность действующего Агентства по вопросам электронного правительства, по его мнению, во многом такая тенденция связана с отсутствием системности в его действиях.

" Агентство по вопросам электронного правительства говорит о ста запущенных сервисов, но их никто "пощупать" не может. То есть это как будто вы картошку сварили, свеклу купить забыли, мясо кто-то вам донесет, но потенциально у вас есть борщ, тогда как реально его нет. Так и здесь - по электронной почте что-то куда-то ушло, и сервис не завершен. И в этом проблема наших чиновников", - отметил нардеп.

Так, Александр Данченко предложил провести быструю и эффективную реформу по вопросу легализации спортивных лотерей в цифровом формате, которая обеспечит государству ощутимый доход с налоговых выплат.

"Огромный потенциал у лотерей. Эти средства можно использовать на финансирование спорта, культуры. У нас это все в тени. Центральная система устанавливается или в Минфине или в налоговой, к которой подключены все операторы лотерей. Каждая транзакция происходит в онлайне, мгновенно рассчитывается, и в бюджет сразу идет налог. Лотереи дадут около 5-6 миллиардов гривен в бюджет. Электронная акцизная марка дает около 12-13 миллиардов гривен дополнительных поступлений в год. Это то, что сейчас в контрафакте", - пояснил он.

Также глава профильного комитета призвал оцифровать видеофиксацию нарушений на дорогах. Помимо улучшения ситуации с безопасностью такая реформа позволит собрать больше средств в качестве штрафов с нарушителей ПДД.

"Важна для безопасности наших людей система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Это повысит безопасность дорожного движения, а также существенно уменьшит смертность и травматизм на дорогах. С другой стороны - это еще эффективный сбор штрафов за нарушения в госбюджет. Такие поступления могут составить от 5 до 7 млрд гривен в год. Эти средства можно направить на ремонт и строительство новых дорог", - пояснил Данченко.

Он призвал законодательным образом связать государственные реестры между собой с целью повышения эффективности борьбы с правонарушителями. Нардеп подчеркнул, что ранее лоббисты в Верховной Раде остановили работу важной контролирующей системы.

"У нас около 370 реестров, которые что-то сохраняют, но между собой не взаимодействуют. Контроль за контрабандой смартфонов в электронном виде работал, его просто отключили и контрабандистское лобби в Верховной Раде заблокировало возвращение к этой системе", - рассказал депутат.

По его мнению, запуск такого рода "цифровых" реформ позволит правительству полностью отказаться от кредитных программ международных партнеров и сбалансировать бюджетные траты.

"Мы насчитали как минимум 25 млрд гривен (около 1 млрд долларов) в год от пяти сервисов. И все это можно сделать с нулем инвестиций и привлечения наших ИТ-компаний. Миллиард долларов от МВФ мы получаем разово и должны отдавать, а это ежегодно экономия и инвестиции в экономику. Вот вкратце, что такое электронные сервисы, и это менее 1% из того, что нужно вводить в государстве", - пояснил глава комитета ВРУ по информатизации и связи Александр Данченко.