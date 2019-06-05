"Ситуация в ПАСЕ близка к критической", - Арьев призвал Зеленского отреагировать на возможное возвращение делегации РФ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственное безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу. Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец-то на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм наугоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору. В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг. В ближайшее время я и активная часть украинской делегации, вместе с нашими союзниками из других стран, будем делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий. Хотя противостоять этому становится все сложнее", - заявил Арьев.

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Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.