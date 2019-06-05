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05.06.19 14:36

Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев

Нардеп от БПП Владимир Арьев заявил, что стал жертвой опытного мошенника Дмитрия Малиновского, когда согласился помочь ему. Сейчас же эту историю пытаются сделать элементом предвыборной атаки на него самого.

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Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 2016 году из каждого утюга кричали о коррумпированности прокуроров, история о "преследовании" (Малиновского. - Ред.) показалась мне правдоподобной... Мне скрывать нечего. Мошенника я потом разоблачил сам. Показания и доказательства предоставил следователям прокуратуры Киева, на этом и основывалось восстановления мошенника Малиновского в международном розыске", - написал Арьев.

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Напомним, ранее проект "Наші гроші" выпустил сюжет о том, что два заместителя генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук, а также нардеп от БПП Владимир Арьев причастны к инсценировке смерти афериста международного масштаба Дмитрия Малиновского. 

Малиновский – аферист высшей пробы, которому я поверил. Показания против него дал сразу же после разоблачения, - Арьев 01

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