МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Журналистам в среду в Киеве министр сообщил, что полицейские, причастные к случившемуся, действительно не прошли аттестацию, и были восстановлены на должностях в судебном порядке.

"Эти полицейские были уволены после переаттестации, а потом по решению суда были восстановлены на службе… К сожалению, это не единичная ситуация, и речь идет об около 800 полицейских", - сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД сообщил, что будет пересмотрен весь список лиц, восстановившихся на службе в Министерстве по решению суда.

"У нас есть целый комплекс мер, мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто не прошел аттестацию, но восстановился. И это нам обещает очередной спор в судах", - добавил он.

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В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев на внеплановом совещании с руководителями структурных и территориальных подразделений заявил, что будет проведена проверка поведения полицейских вне службы.

"По предварительным докладам служебного расследования в Переяславе-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских систематически нарушал общественные нормы поведения. У местных жителей было к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - цитирует Князева в среду днем департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции поставил задачу всем подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан о ненадлежащем поведении полицейских вне службы.

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"Взять на контроль не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. За ненадлежащее поведение, правонарушения в быту – мгновенная ваша реакция", - подчеркнул Князев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

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Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.