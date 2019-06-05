Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко

По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти.

"За прошедшую неделю многие задали мне вопрос: "Что толкнуло тебя и "Силу права" самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции"? Да, амбиции! Политики без амбиций - это либо "тряпки", либо политические работники. Моя амбиция - вернуть Крым и Донбасс! Чем ближе к выборам, тем более рельефно проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору. Практически все, кто вышел на эту "политическую ярмарку", "обтекают" тему войны и мира и изобретают откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма бесстыдно переводится на следующие поколения. А вот мечты о реинкарнации "РосУкрЭнерго" выходят на первый план. Для политических "коробейников", которые откровенно или стыдливо приторговывают страной, есть несколько советов. Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, - лучше уйдите сами. Кто хочет, но не может, лучше не позорьтесь", - такое громкое заявление Сенченко сделал на своей Facebook странице, пишет УНН.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батьківщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 был врио заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.

Недавно стало известно, что общественное движение "Сила права" Андрея Сенченко намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением Александра Данилюка "Спільна справа". Цель объединения - противодействие российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением, нанесённым российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказаны факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также,ужеарестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.