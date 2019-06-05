"Отрезанные головы животных и обстрел машины", - совладелец "7 километра" рассказал, как Юра Енакиевский отжимал рынок

Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке, комментируя новость о закрытии дел против Юрия Иванющенко, говорится в статье Волошина на Цензор. НЕТ.

Волошин рассказал о том, как в 2010 году у него забирали бизнес, угрожая семье. "К вам в 2010 году приходят люди, называются смотрящими от новоизбранного президента Януковича и убедительно просят подарить им вашу компанию. Естественно, первая реакция здравого человека: "что за бред?". Но бред оказывается реальностью: вы начинаете получать посылки с отрезанными головами животных. Вашу машину обстреливают на стоянке. Звонят вашей семье и очень просят передать Вам привет", - написал Волошин.

Реагируя на новость о закрытии дел против Иванющенко, он добавил, что таким образом прокуратура во главе с Луценко незаконно отчужденное узаконила.

Волошин также написал, что из-за ситуации с захватом его бизнеса, ему пришлось покинуть Украину. "Другие акционеры компании, с которыми поступили также, остались. Кого-то купили, кого-то запугали, кому-то пообещали оставить на хозяйстве в качестве менеджера, но не совладельца. Часть из них передали активы компании, которой владеет сын Юрия Иванющенко", - написал предприниматель.

Он отметил, что начал судиться и не проиграл ни одного дела - дошел до Верховного суда и после Революции Достоинства и этот суд выиграл. "Но что дальше? Сменилось 2 президента, ещё больше генеральных прокуроров. Накоплено более 100 томов уголовного дела. Сотни протоколов показаний свидетелей, вынесение подозрений, обысков, арестов счетов подозреваемых. Я был уверен, вот она – справедливость. Сейчас восторжествует. И вот торжество случилось. Вчера не от подчиненных Луценко, а из новостей я узнаю - все дела против Иванющенко закрыты. Собраны в кучу и закрыты одним махом", - удивляется Волошин.

Он уверен, что для бизнеса и инвесторов это очень плохой знак. "Подарок в сотни миллионов в обмен на жизнь вот перспектива бизнеса в Украине. Хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский это тоже понимал. У меня остался только один вопрос к нашему общему Украинскому Борделю со всеми его луценками, енакиевскими и прочими: "А можно всех посмотреть? Этих продлевать точно не будем", - резюмирует Волошин.

Как известно, рейдерским захватом одесского рынка "7 км" в 2010 году, когда в состав ООО "Промтоварный рынок" зашли структуры донецкой мафии, занимались самые близкие соратники экс-президента Виктора Януковича братья Аврамовы.