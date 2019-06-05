Воин 17-й ОТБр Эдуард Лазарев погиб на Донбассе 4 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 4 июня, в 17.30 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая Волновахского района Донецкой области в результате прямого попадания из противотанкового ракетного комплекса в грузовик ГАЗ-66, перевозивший продукты питания на позиции подразделения, погиб Эдуард Дмитриевич Лазарев, 1970 года рождения, житель города Броды Львовской области, младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

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Напомним, что 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения. Позже в штабе ОС рассказали, как погибли воины 17-й отдельной танковой бригады: "Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК".