Хроника нападений российских войск на фронте за 4 июня - доклад Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении вчера задокументировано пять фактов открытия противником огня по позициям Объединенных сил.

Ночь, а также первая половина дня там прошли относительно спокойно, но вечером враг активизировался.

Так, в десять утра в районе н.п. Золотое-4 вел огонь вражеский снайпер. С 18:50 до 19:00 противник со стороны с. Доломитное обстрелял оборонительные укрепления украинских войск вблизи Новолуганского, применив автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В ответ наши защитники открыли огонь из аналогичных средств.

В половине десятого вечера российско-оккупационные войска открыли огонь практически из всего имеющегося у них пехотного вооружения по позициям Объединенных сил в районе Крымского. Обстрел противником велся по направлению с. Знаменка, и длился более часа. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины ответили оккупанту огнем из автоматических гранатометов и пулеметов, что заставило противника прекратить обстрел.

Уже поздно вечером были зафиксированы еще два краткосрочных провокационных обстрела с применением стрелкового вооружения вблизи Станицы Луганской и с. Золотое-1.

Противник вел огонь в направлении н.п. Николаевка и Золотое-5 соответственно. В обоих случаях наши защитники оружие в ответ не применяли.

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Большинство вражеских огневых провокаций российско-оккупационные войска осуществили за прошедшие сутки на Донецком направлении. Там зафиксировано одиннадцать прицельных обстрелов со стороны противника, три из которых произошли с применением минометов.

Так, вчера в 05:15 утра противник в направлении с. Спартак выпустил два десятка мин 120-го калибра в сторону позиций Украинских войск вблизи Авдеевки, на что получил ответ от наших бойцов, которые применили СПГ и стрелковое оружие.

В 20:00 противник совершил повторный обстрел Авдеевки, снова применив минометы 120-калибра. На этот раз противник выпустил уже двадцать шесть мин и вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Этот враждебный обстрел наши защитники также не оставили без ответа.

Кроме минометов российско-оккупационные войска активно применяли противотанковые ракетные комплексы. Так вчера, в 17:40 в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженные формирования Российской Федерации коварно обстреляли автомобиль Вооруженных Сил Украины, который доставлял продукты питания на позиции подразделения Объединенных сил. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты, к сожалению двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения несовместимые с жизнью. Также ранение получил еще один украинский защитник, который был эвакуирован в военный мобильный госпиталь и получил надлежащую помощь.

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В течение суток противник обстрелял еще ряд оборонительных позиций украинских войск, в частности вблизи н.п. Опытное, Пески, Чермалык, Павлополь, Талаковка и Водяное. Там оккупанты использовали преимущественно пехотное вооружение, включая гранатометы различных типов и вооружение боевых машин пехоты.

Всего за прошлые сутки на линии соприкосновения противник открывал огонь 16 раз. Подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия, и применяли в ответ дежурные огневые средства.

По сообщению штаба операции Объединенных сил, за минувшие сутки, точным огнем на вражеские обстрелы, один оккупант из состава российско-оккупационных войск был ликвидирован и один ранен.